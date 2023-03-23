زيلينسكي: الصلاة في رمضان ستساعدنا على تطهير أوكرانيا من شر "الملحد الروسي"
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه "يرجو أن تساعده قوة الصلاة في شهر رمضان المبارك على تطهير أوكرانيا من شر الملحد الروسي".
وأضاف فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو نشره على تويتر، أن "أولئك الذين لا يؤمنون حقًا بأي شيء، قادرون على مثل هذا الإرهاب".
وأعرب زيلينسكي عن أمنياته، أن "يبدأ شهر رمضان المقبل بسلام والأرض الأوكرانية خالية بأكملها من التواجد الروسي".
يشار إلى أن الزعيم الشيشاني رمضان قديروف توعد جنودًا أوكرانيين وثَّقوا بمقطع فيديو حرقهم لنسخة من المصحف الشريف.
وأقسم قديروف بأن ما فعله الجنود الأوكرانيون "لن يمر دون عقاب، وأن عذاب رب العالمين سيصلهم أينما كانوا".
وتساءل قديروف عن شعور الجنود المسلمين الذين يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية بعد حرق المصحف.