تقرير: "إيكواس" استسلمت للواقع المفروض في مالي

أفاد تقرير نشرته إذاعة ''فرنسا الدولية" بأن المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" أصبحت تتعمد الابتعاد عن التطرق للوضع في مالي، وهو ما تم استنتاجه من خلال القمّة الأخيرة، التي عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وذكر التقرير أن "إيكواس" ركزت في قمتها، التي اختتمت يوم الأحد الماضي، فقط على الوضع في النيجر، متجاهلة بذلك تأجيل الانتخابات الرئاسية في مالي، واستئناف الحرب بين الجيش والمتمردين في شمال البلاد.