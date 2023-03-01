روسيا: لا حاجة لحوار منتظم مع أمريكا حول تعليق معاهدة "نيو ستارت"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو مستعدة "للتواصل وتبادل المعلومات" مع الولايات المتحدة حول معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية، لكن لا حاجة إلى الحوار المنتظم حول المسألة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إنه سيعلق العمل بالمعاهدة، وهي آخر معاهدة متبقية بين البلدين للحد من الرؤوس النووية الاستراتيجية التي بوسع كل بلد منهما نشرها.