البيت الأبيض: أي محادثات بين شي جينبينغ وزيلينسكي ستكون "أمرًا جيدًا"

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الخميس، أن محادثة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الصيني شي جينبينغ ستكون "أمرا جيدا جدا".

وأكد أن الولايات المتحدة كانت "تشجع" منذ فترة طويلة مثل هذا الاتصال، قائلا: "نعتقد أنه من المهم جدا أن يستمع الصينيون إلى وجهة نظر الأوكرانيين وليس فقط وجهة نظر فلاديمير بوتين".

وكان الرئيس الأوكراني أعلن، في نهاية شباط/فبراير، أنه يتوقع لقاء مع الرئيس الصيني، فيما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في مطلع الأسبوع، إن شي جينبينغ يعتزم التحدث قريبا إلى نظيره الأوكراني، ما سيشكل أول محادثة بينهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عام.

وبحسب الصحيفة، فإن المكالمة يمكن أن تتم بعد زيارة الرئيس الصيني المرتقبة الأسبوع المقبل إلى موسكو.