هل يصل سيل اليمين المتطرف في أوروبا إلى بريطانيا؟

استبعدت صحيفة بريطانية أي افتراض بأن بريطانيا ستظل مقاومة لصعود اليمين المتطرف بالانتخابات في أوروبا.

ولفتت صحيفة "مورنينغ ستار" إلى فوز حزب الحرية الذي يتزعمه غيرت ويلدرز، "المضطهد للمسلمين"، بالمركز الأول في الانتخابات التي جرت في هولندا نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن هذا الفوز يأتي في أعقاب نجاح جورجيا ميلوني، ذات الأصل الفاشي في إيطاليا، وتوطيد وضع حزب "البديل من أجل ألمانيا" في ألمانيا، والاحتمال الحقيقي بأن تصبح مارين لوبان رئيسة فرنسا المقبلة.

ولفتت في تقرير لها إلى أن هذه الأحزاب ليست أحزابًا فاشية على الطراز التقليدي لفترة الثلاثينيات من القرن الماضي، فهي لا تسعى إلى الإطاحة بالديمقراطية البرلمانية، حتى عندما تستكشف نقاط ضعف تلك الديمقراطية، وتقوض دعائمها في الدولة والمجتمع على حد سواء.

واستطردت الصحيفة بالقول: "لكن تلك الأحزاب تستغل المظالم الاجتماعية التي تراكمت منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، إن لم يكن قبل ذلك، والتي أثبتت اللليبرالية الوسطية عدم قدرتها على معالجتها، كخفض الأجور والتقشف وفقدان الوظائف ونقص المساكن وغيرها".