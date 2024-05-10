بعد أسابيع من تنصيبه.. رئيس السنغال يطلق عملية "الأيدي البيضاء"

بدأ الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي عمليات تدقيق في الحسابات المالية لبعض الوزارات وطرق التصرف في عدد من القطاعات بدءا بقطاع الصحة، في عملية "الأيدي البيضاء" وفق توصيف مجلة "جون أفريك".

وتسلط المجلة في تقرير لها الضوء على مساعي الرئيس الجديد إلى مكافحة الفساد وسوء التصرف المالي، حيث تم الكشف عن التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة والمكتب الوطني لمكافحة الفساد، والتي تم تعليق نشرها في عهد الرئيس السابق ماكي سال.

وبحسب "جون أفريك" فإن التدقيق شمل القطاع الصحي، خصوصا في علاقة بعمليات زرع الكلى وعلاج الفشل الكلوي، الذي يصيب 5 % من سكان السنغال، أي أكثر من 800 ألف شخص، وفق وزارة الصحة.

وأوضح التقرير أنّ جزءا كبيرا من مخصصات برنامج التغطية الصحية الشاملة قد أسيء استخدامها، وأنه غالبا ما يتم تحميلها بشكل غير قانوني على الدولة، مشيرا إلى أنّ هناك 40 ألف حالة جديدة سنويا للإصابة بالفشل الكلوي، ولا يتم التعامل معها لا من قبل القطاع الخاص ولا من القطاع العام.