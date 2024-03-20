"جون أفريك": "فاغنر" تخطط للسيطرة على أكبر منجم للذهب في مالي

كشف تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أنّ مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية تخطط للسيطرة على منجم "لولو غونكوتو"، وهو أكبر منجم للذهب في مالي.

وقال التقرير إنّ المنجم يوفر لوحده ما يقرب من ثُلث الإنتاج الوطني من الذهب في مالي، وهو أكبر موقع لتعدين الذهب، مع إنتاج بلغ 19.4 طن من المعدن الثمين في عام 2022.

وأكد التقرير أنّ هذا المجمع الصناعي الضخم للذهب أصبح في مرمى نيران مجموعة "فاغنر" الروسية.

ووفقا للتقرير يضم المجمع الواقع في منطقة كايس عدة مرافق موزعة على مساحة 361 كيلومترا مربعا، وهي المساحة المسموح باستغلالها، ويقع المنجم على بعد حوالي 430 كيلومترًا غرب العاصمة باماكو، في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود مع السنغال، والتي يقطعها نهر فاليمي.