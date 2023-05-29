ماذا بعد فوز أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية؟

وفيما يلي التفاصيل المتعلقة بما أسفرت عنه تلك الانتخابات:

ما هي النتائج النهائية؟

في الجولة الأولى من الانتخابات التي أُجريت يوم 14 مايو أيار، حصل أردوغان على 27.13 مليون صوت في حين حصل منافسه كليجدار أوغلو على 24.60 مليون صوت، بحسب النتائج الرسمية الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات في تركيا.

ولأن أيا من المرشحين لم يحصل على أكثر من 50 % من الأصوات للفوز وحسم الانتخابات من الجولة الأولى، أُجريت جولة ثانية في 28 مايو أيار. وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 87.04%.

وفي الجولة الثانية، وبحسب نتائج غير رسمية نشرتها وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة، حصل أردوغان على 27.73 مليون صوت، أي أكثر من 52 % من مجمل الأصوات، بينما حصل كليجدار أوغلو على 25.43 مليون صوت.

وبلغت نسبة المشاركة في جولة 28 مايو أيار 84.22% بحسب بيانات الأناضول.

وفي الانتخابات البرلمانية في 14 مايو أيار، فاز حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان بنسبة 35.61 % من الأصوات، متراجعا نحو سبع نقاط عن انتخابات 2018. لكن تحالفه، الذي يضم كذلك حزب الحركة القومية، احتفظ بأغلبية برلمانية مريحة.

من هما المرشحان؟

رجب طيب أردوغان

بعد أكثر من 20 عاما من وصوله هو وحزبه العدالة والتنمية إلى سدة الحكم، مدد أردوغان فترته كأطول حاكم في تركيا الحديثة. وتحدى أداؤه القوي في الجولة الأولى من الانتخابات في 14 مايو أيار توقعات زواله السياسي، إذ تمكن من حشد أصوات الناخبين القوميين.

وغيّر أردوغان تركيا بإعادته تشكيل الدولة العلمانية التي تأسست قبل 100 عام لتلائم رؤيته الإسلامية المتدينة بينما يعزز قبضته على السلطة فيما يعتبره معارضوه توجهًا نحو السلطوية.