روسيا.. اعتقال امرأة سكبت "سائلا أخضر" في صندوق اقتراع (فيديو)

اعتقلت الشرطة الروسية، امرأة سكبت سائلا ملونا داخل صندوق اقتراع في العاصمة موسكو، بحسب الهيئة العامة لمراقبة الانتخابات.

وقالت الهيئة إن امرأة دخلت إلى أحد مراكز الاقتراع بذريعة التصويت في الانتخابات الرئاسية، وسكبت "سائلا لونه أخضر لامع"، في صندوق الاقتراع، ما أجبر اللجنة الانتخابية على إغلاق الصندوق، فيما يستمر التصويت الآن في مركز الاقتراع كالمعتاد في صندوق اقتراع آخر داخل المركز.

وأضافت أن الشرطة قامت على الفور باعتقالها وإخضاعها للتحقيق، مشيرة إلى أن المخالفة رصدت عبر كاميرات المراقبة الموجودة داخل مركز الاقتراع.

ولم تصدر السلطات تفسيراً للحادثة التي بدت محاولة لتعطيل الأصوات داخل الصندوق.