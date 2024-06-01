نشأ في بيت "خامنئي".. ترشح لاريجاني يخلط أوراق انتخابات الرئاسة الإيرانية

أثار ترشح علي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، الذي نشأ وترعرع في منزل المرشد الإيراني علي خامنئي، للانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد، تساؤلات عدة، وخلط بقراره الارتقاء لسدة الحكم الأوراق على المترشحين الآخرين.

واللافت في مسيرة لاريجاني الحافلة بالتنقلات ما بين جهاز الإعلام، والحرس الثوري، والمجلس الأعلى للأمن القومي، ووزارة الثقافة والإرشاد، وانتهاء بكونه صاحب أطول فترة يقضيها شخص في منصب رئاسة البرلمان في تاريخ إيران، هو استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور من انتخابات الرئاسة التي أُجريت العام 2021.

وفي تلك الانتخابات، التي فاز فيها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، بعدما اُستبعد لاريجاني، كان صادق لاريجاني، شقيق علي لاريجاي، أحد أعضاء مجلس صيانة الدستور، الذي رفض تزكية لاريجاني لمنافسة "رئيسي"، وهي حادثة يبدو أنها كانت السبب في "استياء" صادق لاريجاني، الذي قدم استقالته من المجلس لاحقًا، وفق تقرير نشره موقع "إيران إنترناشيونال".

وحينها، دخل علي لاريجاني في معركة كلامية مع مجلس صيانة الدستور؛ احتجاجًا على قرار عدم تزكيته، وطالب أعضاء المجلس المقرب من خامنئي ببيان أسباب الرفض بشكل مكتوب ومفصل، إلا أنه حتى اللحظة لم تتضح تلك الأسباب.