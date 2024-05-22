خلال اجتماع رسمي.. نقل وزير الدفاع الإيطالي للمستشفى بعد وعكة مفاجئة

أفادت قناة "راي نيوز" التلفزيونية، الثلاثاء، بأن جويدو كروسيتو وزير الدفاع تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال اجتماع لمجلس الدفاع، ما تطلب نقله إلى المستشفى.

وقالت القناة: "غادر الوزير المجلس الأعلى للدفاع مبكراً، وتم نقله إلى مستشفى كارلو دي نانسي في روما، وهي المنشأة نفسها التي تم إدخاله إليها في فبراير الماضي".

وعانى وزير الدفاع في فبراير الماضي، من ألم شديد في الصدر، ودخل غرفة الطوارئ في مستشفى "كارلو دي نانسي" في روما.

وذكرت تقارير إيطالية أنه بعد العلاج في المستشفى تم تشخيص إصابة الوزير بالتهاب التأمور الخفيف وهو التهاب يصيب غشاء القلب.