عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار وانفجار في قاعة حفلات قرب موسكو (فيديو)
أفادت وسائل إعلام روسية، الجمعة، نقلا عن خدمات الطوارئ، بأن 40 قتيلا سقطوا بحادث إطلاق نار وقع في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" بالقرب من موسكو، فيما أصيب أكثر من 100 شخص.
وبحسب الوكالة، فتح ثلاثة على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص، وأضافت أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث.
وأفادت قناة أر تي الناطقة بالروسية نقلا عن مصادر خاصة، أن قوات خاصة تتجهز لاقتحام المجمع بعد تحصن من وصفتهم بـ"الإرهابيين" داخل المبنى، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بإجلاء الناس من المبنى وتأمينه قبل عملية الاقتحام.
وأعلنت روسيا فتح تحقيق في "عمل إرهابي" إثر الهجوم في ضاحية موسكو.
وأظهرت لقطات فيديو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي الروسية، مشاهد فوضوية مع محاولة حشد كبير من رواد الحفل الفرار من القاعة، ثم وقع إطلاق نار، وأظهرت لقطات أخرى عددا من الأشخاص يرقدون بلا حراك وسط برك من الدماء خارج القاعة.
من ناحيتها، ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن أشخاصا ما زالوا عالقين داخل قاعة الحفلات، موضحة أن الحريق التهم ثلث المبنى وكامل السقف تقريبا، مشيرة إلى وجود محاصرين على سطح قاعة الحفلات.
"لا مؤشرات عن ضلوع أوكرانيا"
من جهته، أعلن البيت الأبيض الجمعة أنه لا يملك مؤشرات إلى ضلوع أوكرانيا في الهجوم الدامي الذي وقع في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار".
تعليق جميع الفعاليات
وقال رئيس بلدية موسكو في بيان صدر عنه إن "مأساة كبيرة حدثت".
بينما أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين اليوم الجمعة إلغاء جميع الفعاليات الرياضية والثقافية وغيرها من الأحداث العامة الكبيرة في موسكو مطلع الأسبوع المقبل بعد حادث إطلاق النار.
ووقع الحادث في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو مساء اليوم الجمعة. وسمع دوي انفجارات في المبنى الذي اشتعلت فيه النيران.