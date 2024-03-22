عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار وانفجار في قاعة حفلات قرب موسكو (فيديو)

أفادت وسائل إعلام روسية، الجمعة، نقلا عن خدمات الطوارئ، بأن 40 قتيلا سقطوا بحادث إطلاق نار وقع في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" بالقرب من موسكو، فيما أصيب أكثر من 100 شخص.

وبحسب الوكالة، فتح ثلاثة على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص، وأضافت أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث.

وأفادت قناة أر تي الناطقة بالروسية نقلا عن مصادر خاصة، أن قوات خاصة تتجهز لاقتحام المجمع بعد تحصن من وصفتهم بـ"الإرهابيين" داخل المبنى، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بإجلاء الناس من المبنى وتأمينه قبل عملية الاقتحام.

وأعلنت روسيا فتح تحقيق في "عمل إرهابي" إثر الهجوم في ضاحية موسكو.