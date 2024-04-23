برلماني إيراني ينفي تصريحات زميله بشأن امتلاك طهران أسلحة نووية
ردّ عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نوش آبادي، على ما قاله عضو اللجنة النائب جواد كريمي قدوسي في وقت سابق، إن "إيران على بُعد أسبوع واحد من اختبار قنبلة ذرية، لو صدر الإذن بذلك".
وكان قدوسي نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، ادّعى فيها أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمامها أسبوع واحد فقط لتجربة قنبلة ذرية".
وقال آبادي لـ"إرم نيوز": "أستغرب من تصريح قدوسي في هذا الوقت، وأنا كعضو في اللجنة المختصة أعلنا أكثر من مرة أننا لم نصنع ولن نمتلك أسلحة نووية".
وأضاف: "من الممكن أنه كان يقصد شيئاً آخر ولم يتم تفسير حديثه بشكل صحيح، لكن إذا كان قال هذا بوضوح بالفعل، فسأقول بوضوح أيضاً إننا لا نتطلع إلى بناء هذا السلاح أو استخدامه، وأنا أتساءل أين يريد هذا النائب اختبار هذه الأسلحة.. ولأنه وغيره لا يملكون معلومات صحيحة، فإنهم يدلون ببيانات غير دقيقة".
واستشهد آبادي بفتوى المرشد آية الله علي خامنئي التي وصفها بـ"الملزمة للنظام" بحرمة "إنتاج وحيازة الأسلحة النووية"، وقال: "هذا النائب ربما لا يدرك الأوضاع في المنطقة والعالم تجاه مثل هذه المواقف الحساسة، فبحسب الفتوى الدينية للمرشد الأعلى، ليس لدينا أسلحة نووية ولا ننوي تصنيعها، لذا فإن هذه المسألة مستبعدة بشكل أساسي".
وعن تهديد صدرت من إيران ضد إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة النووية إذا تصاعدت المواجهات المباشرة، أجاب: "ليس من الضروري في عالم اليوم حيث تمتلك عدة أطراف أسلحة نووية، أن يمتلك النظام الصهيوني نفسه العشرات من الرؤوس النووية، ونتيجة لذلك فإن التهديد بالأسلحة النووية ليس هو الشيء الصحيح، وهو غير معقول، وهو لا يجدي نفعاً في الجغرافيا السياسية اليوم".
وعند سؤاله عن وجود نية لتصعيد عمليات تخصيب اليورانيوم للوصول إلى إنتاج الأسلحة النووية، أفاد آبادي "لدينا المعرفة لإنتاج أي نوع من الأسلحة، لكننا لا نتطلع لاستخدام الأسلحة النووية، كما لدينا المعرفة لإنتاج الصواريخ وحاملات الأقمار الصناعية، لكننا ننتج ما هو ضروري للدولة".