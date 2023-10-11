أدرعي يكشف لـ"إرم نيوز" تطورات الحرب مع حماس ويحذر حزب الله من رد عنيف

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي :"ما تتعرض له البلاد حاليًا هو رشقات صاروخية متتالية، من غزة"، غير مستبعد وجود بقايا من "المتسللين" داخل المنطقة الجنوبية.

وشدد أدرعي على أن "الهجوم العنيف الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على حماس وفصائل غزة المسلحة لن يتوقف حتى الوصول إلى آخر معاقل هذه الفصائل؛ ردًا على المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين جنوب البلاد".

وبين أن "الجيش حدد الأولويات منذ بداية الهجوم، من خلال تعيين قائد عسكري لإدارة الأزمة ميدانيًا، ثم عملية الدفاع والتطهير، والسيطرة الكاملة على الحدود الجنوبية، ثم الانتقال إلى مرحلة الهجوم العنيف، الذي سيكون مختلفا وغير مسبوق، من خلال استهداف مواقع حماس بالصواريخ ومئات الأطنان من المتفجرات في مناطق محددة، مثل بيت حانون والرمال وجباليا"، على حد قوله.

وفي رده على سؤال، أكد أدرعي أن "جميع الخيارات مطروحة للمرحلة المقبلة، بما في ذلك الاجتياح البري للوصول إلى مواقع حماس وتدميرها"، بحسب تعبيره.

الجبهة الشمالية

وفيما يتعلق بالحدود الشمالية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي حشد قواته تحسباً للرد والهجوم بأية لحظة على مواقع حزب الله إذا استدعت الحاجة.

وقال: "نعلم أن قادة حزب الله يراقبون ماذا يحصل في القطاع، وأوصلنا رسائل تحذيرية إلى جميع الأطراف المماثلة، أن الرد سيكون عنيفًا جداً في حال تورط أي طرف بالحرب على إسرائيل"، على حسب تعبيره.