لوموند: موقف جورجيا من روسيا معضلة أمام الاتحاد الأوروبي

وأكدت الصحيفة أن مشروع القانون، الذي تمت صياغته على غرار القانون الروسي لعام 2012 الذي يهدف إلى إسكات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، يعتبر غير متوافق مع القيم الديمقراطية والأوروبية.

وأشارت أن تبنيه الوشيك بحلول يونيو/ حزيران من شأنه أن يعرض للخطر التقارب بين جورجيا والاتحاد الأوروبي، الذي يكرسه الدستور الجورجي ويرغب فيه 80% من السكان.

وفي تبليسي، ظل آلاف الأشخاص يحتجون يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع، مطالبين بسحب مشروع القانون وسط "قمع متزايد"، وفقًا للصحيفة.

ومع ذلك، على عكس ما حدث في مارس/ آذار 2023، عندما تم تقديم مشروع القانون لأول مرة إلى البرلمان قبل أن يتم التخلي عنه تحت الضغط، تبدو الحكومة اليوم "صماء" تجاه الاحتجاجات والإدانات الدولية.

وفي أعقاب "حملة القمع" في شوارع العاصمة الجورجية، أصدرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بيانا في الأول من مايو/ أيار، أدانت فيه "العنف في شوارع تبليسي"، معربة عن "مخاوفها بشأن قانون النفوذ الأجنبي".

وبحسب الصحيفة، شعر أعضاء الاتحاد بقدر أكبر من الانزعاج بعد أن ألقى بيدزينا إيفانيشفيلي، رجل جورجيا القوي، الملياردير ومؤسس الحزب الحاكم، خطابًا مناهضًا للغرب في التاسع والعشرين من أبريل/ نيسان، وهو الخطاب الذي يردد أسلوب الكرملين.

وفي خطابه "العنيف والتآمري"، وفق وصف الصحيفة، ساوى إيفانيشفيلي بين الغربيين والمعارضة، وبين المجتمع المدني الجورجي والأعداء، واتهمهم بالتحريض على ثورة للإطاحة بالحكومة وزعزعة استقرار البلاد.

كما أعلن صاحب "الشخصية المتكتمة"، والذي حصل على الجنسية الفرنسية عام 2010 ومنحته فرنسا وسام جوقة الشرف عام 2021، عن قمع أي معارضة للحكومة بعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

واختتم كلامه بتأكيد أنه "في عام 2030، ستنضم جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي".