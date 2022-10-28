ردا على استدعاء مماثل.. ألمانيا تستدعي السفير الإيراني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في إفادة صحفية اليوم الجمعة، إن بلاده استدعت السفير الإيراني للتشاور، يوم أمس الخميس؛ ردًا على استدعاء سفيرها في طهران.

وكانت إيران قد استدعت السفير الألماني، واتهمت برلين بالتدخل في شؤونها الداخلية في ظل انتشار احتجاجات في أنحاء البلاد، عقب وفاة مهسا أميني (22 عامًا) في حجز للشرطة.

وقالت ألمانيا، يوم الأربعاء الماضي، إنها فرضت قيودًا على دخول الإيرانيين، بالإضافة إلى تلك التي أعلن الاتحاد الأوروبي بالفعل عن فرضها في عقوبات ردًا على وضع حقوق الإنسان في إيران.