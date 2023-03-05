أوكرانيا "تماطل" في باخموت لاستنزاف الروس.. واتهامات لبايدن بـ"تعريض" العالم للخطر

تصدرت التطورات الميدانية للحرب الأوكرانية عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، وذلك في خضم تقارير غربية خلصت إلى أن القوات الأوكرانية أصبحت تحت "الضغط الروسي المتزايد" في مدينة باخموت، وأن سقوط المدينة المحاصرة بشرق البلاد بات وشيكاً.

يأتي ذلك بينما أوردت الصحف تقارير من الولايات المتحدة كشفت عن اتهامات وجهها أعضاء بارزون بالحزب الجمهوري للرئيس جو بايدن، بأنه "يعرض العالم للخطر" بسبب إصراره على استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا، ودعوات لإيقاف المساعدات "على الفور"، وسط مخاوف من الترسانة النووية الروسية.

وفي إسرائيل، سلطت الصحف الضوء على المسيرات التي خرجت للشوارع للأسبوع التاسع على التوالي للاحتجاج على خطة الإصلاح القضائي للحكومة، وقالت إن التظاهرات سجلت رقماً قياسياً، في تحد للاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة.

باخموت: مماطلة أوكرانية.. وزيارة روسية رفيعة

في أعقاب تقرير بريطاني خلص إلى أن القوات الأوكرانية أصبحت تحت ضغط متزايد في مدينة باخموت، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن القتال حول المدينة المحاصرة بشرق البلاد قد تحول بشكل مفاجئ إلى معركة "تدمير طرق الإمداد" من قبل القوات الروسية.

وذكرت أنه بالرغم من أن الجيش الأوكراني زعم أمس أن روسيا تتقدم ببطء في جهودها لتطويق باخموت، فإنه أقر بأن جنوده داخل المدينة باتوا مطوقين من ثلاث جبهات من قبل الجيش النظامي الروسي ومرتزقة "فاغنر".

جاء ذلك بعدما دعا رئيس المجموعة، يفغيني بريغوزين، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إلى سحب قواته فوراً من المدينة، قائلاً "إن طريقًا واحدًا فقط ما زال مفتوحًا إلى الغرب من باخموت"، لكن الصحيفة أكدت أن الطريق الذي ذكره بريغوزين "بات مغلقاً الآن"، مما جعل القوات الأوكرانية غير قادرة حتى على الانسحاب.