ترامب يقرُّ بأن محاكمته كانت "قاسية للغاية" على زوجته ميلانيا

وأضاف: "توجّب عليها قراءة كل هذه الترهات" بشأن العلاقة الجنسية التي ينفي إقامتها مع النجمة الإباحية ستورمي دانييلز، متابعًا: "أعتقد أن الأمر كان، على الأرجح، وبطرق متعددة، أصعب على عائلتي مما كان عليّ".

ووجدت هيئة المحلفين ترامب، الخميس، مذنبًا بالتهم الـ34 الموجهة إليه بتزوير مستندات محاسبية في المراحل الأخيرة من حملته للانتخابات الرئاسية للعام 2016، للتستر على شراء صمت دانييلز بشأن علاقة أقامها مع دانييلز قبل ذلك بنحو 10 أعوام.

وبات الجمهوري ترامب المرشح لانتخابات، تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أول رئيس أمريكي سابق تتمّ إدانته جنائيًا.

وحضر 3 من أبنائه البالغين الى قاعة المحكمة في مانهاتن في الأيام الأخيرة من المحاكمة، الا أن ميلانيا لم تحذُ حذوهم.

كما أن السيدة الأولى تغيب عن النشاطات الانتخابية لزوجها، ولم تظهر في أي من لقاءاته الانتخابية، ونادرًا ما تظهر معه في مكان عام.