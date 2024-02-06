إمبراطورية ترامب التجارية تعود إلى الواجهة

يعود الحديث عن إمبراطورية الأعمال التجارية الخارجية، الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في ظل مساعيه للعودة مجددًا إلى البيت الأبيض، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ويشير التقرير إلى أن "ترامب سار مجددًا لتوسيع شبكته التجارية بعد أن غادر البيت الأبيض، رغم أن معاملاته التجارية الخارجية كانت موضع تدقيق مستمر بحثًا عن تضارب محتمل في المصالح خلال الحملة الانتخابية الأولى والسنوات الأربع التي قضاها رئيسًا للولايات المتحدة".

ويعود الحديث عن "الإمبراطورية الخارجية" لترامب معه محاولاته للعودة للرئاسة.

ولا يستبعد التقرير "أن يتعرض ترامب مرة أخرى لضغوط وينأى بنفسه عن مشاريعه التجارية جزئيًا، من خلال الوعد بأن منظمته لن تشارك في أي صفقات خارجية جديدة".

وأوضحت الصحيفة أن "منظمة ترامب، التي توقفت مؤقتًا أو انسحبت من المشاريع خلال فترة رئاسته، قامت بإحياء جهود التوسع العالمية من خلال بناء ملعب جولف ثانٍ في إسكتلندا، ولديها صفقات تجارية مع مشاريع سكنية في الهند وتطوير منتجعات في إندونيسيا".