لحظة القبض على مطلق النار على عمران خان

وكان عمران خان البالغ من العمر 70 عاماً قد تعرض لإطلاق نار خلال فعالية شعبية للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وخلال إلقائه كلمة وسط أنصاره، تعرض خان لإطلاق نار، إلا أن أحد المتواجدين تمكن من الذود عنه وإعاقة المهاجم.