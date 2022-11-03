لحظة القبض على مطلق النار على عمران خان
تمكن مواطنون باكستانيون من القبض على الشخص الذي هاجم موكب رئيس الوزراء السابق عمران خان بهدف اغتياله.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للحظة القبض على منفذ إطلاق النار على عمران خان، وقد أحاط به عدد من الأشخاص أحكموا وثاقه.
وكان عمران خان البالغ من العمر 70 عاماً قد تعرض لإطلاق نار خلال فعالية شعبية للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
وخلال إلقائه كلمة وسط أنصاره، تعرض خان لإطلاق نار، إلا أن أحد المتواجدين تمكن من الذود عنه وإعاقة المهاجم.