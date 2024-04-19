بولندا توقف شخصين في قضية الهجوم على مساعد نافالني السابق في ليتوانيا
أعلن الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، أن بولندا اعتقلت شخصين يشتبه في قيامهما بمهاجمة ليونيد فولكوف المقرب من المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، في آذار/مارس الفائت في فيلنيوس.
تعرض فولكوف البالغ من العمر 43 عامًا والمساعد السابق للمعارض الروسي الذي توفي في السجن أليكسي نافالني، لهجوم بمطرقة أمام منزله في فيلنيوس في 12 آذار/مارس؛ مما تطلب نقله للمستشفى لفترة وجيزة.
نُفذ الهجوم بعد شهر تقريبًا من وفاة أليكسي نافالني في 16 شباط/فبراير في سجن في القطب الشمالي حيث كان يقضي عقوبة بالسجن مدة 19 عامًا بتهمة "التطرف".
ويتهم أقاربه الرئيس فلاديمير بوتين بالضلوع في وفاته.
وتحدثت أجهزة المخابرات الليتوانية في البداية عن هجوم قالت إن روسيا دبرته ضد فولكوف، ثم اشتبهت بعد ذلك في أن منفذه تم تجنيده محليًّا.
وقال الرئيس نوسيدا للصحفيين، إنه "تم اعتقال شخصين يشتبه في مهاجمتهما المعارض الروسي ليونيد فولكوف في بولندا".
وأضاف أنه سيتم ترحيل المعتقلين الذين لم يتم الكشف عن هوياتهما إلى ليتوانيا.
من جانبه كتب فولكوف على "تلغرام": "لا أعرف المزيد من التفاصيل حتى الآن، لكن يمكنني أن أقول إنني لاحظت الطاقة والمثابرة التي عملت بها الشرطة الليتوانية في هذه القضية خلال الشهر الفائت، وأنا سعيد جدًّا لأن هذا العمل قد أتى بثماره".
ولم تدلِ السلطات البولندية بأي تعليقات حتى الآن.
وأعلن ممثلو الادعاء البولندي والأوكراني، الخميس، اعتقال رجل في بولندا يشتبه في أنه ساعد المخابرات الروسية في الإعداد لهجوم محتمل ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.