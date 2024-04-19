بولندا توقف شخصين في قضية الهجوم على مساعد نافالني السابق في ليتوانيا

أعلن الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، أن بولندا اعتقلت شخصين يشتبه في قيامهما بمهاجمة ليونيد فولكوف المقرب من المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، في آذار/مارس الفائت في فيلنيوس.

تعرض فولكوف البالغ من العمر 43 عامًا والمساعد السابق للمعارض الروسي الذي توفي في السجن أليكسي نافالني، لهجوم بمطرقة أمام منزله في فيلنيوس في 12 آذار/مارس؛ مما تطلب نقله للمستشفى لفترة وجيزة.

نُفذ الهجوم بعد شهر تقريبًا من وفاة أليكسي نافالني في 16 شباط/فبراير في سجن في القطب الشمالي حيث كان يقضي عقوبة بالسجن مدة 19 عامًا بتهمة "التطرف".

ويتهم أقاربه الرئيس فلاديمير بوتين بالضلوع في وفاته.