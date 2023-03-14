رئيس "فاغنر": مرتزقة دول البلطيق "جبناء".. وأقرانهم الإسكندنافيون "يستحقون التقدير"

وأضاف عبر قناته على تيليغرام، أن "المقاتلين من دول البلطيق يتصرفون بجبن شديد، غالبًا ما تكون هناك حالات عندما يتركون رفاقهم وينتشرون في اتجاهات مختلفة".

وتابع: "كثيرا ما نسمع كلامهم، باختصار، يمكننا القول إن المقاتلين الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية من دول البلطيق هم سراويل نادرة" حسب وصفه.

وأضاف ردا على تصنيف ليتوانيا لمجوعة فاغنر كمنظمة إرهابية: "ليتوانيا دولة صغيرة، ولا يمكن أن يؤثر رأي البرلمانيين الليتوانيين حتى على سكان الدول المجاورة لها، لاتفيا وإستونيا".

وأكد بريغوجين أن "تصنيف ليتوانيا لمجوعته لن يؤثر هذا على عمل قوات فاغنر بأي شكل من الأشكال".