روسيا تشن هجوما صاروخيا على كييف.. وتأهب جوي في أوكرانيا

قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر "تيليجرام"، إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على كييف في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في البلاد جميع الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها.

وسمع شهود من "رويترز" عدة انفجارات بدا أنها نشر لأنظمة دفاع جوي في حوالي الساعة 0550 صباحا بالتوقيت المحلي (0250 بتوقيت جرينتش) عندما كانت هناك إنذارات في أوكرانيا بأكملها من الغارات الجوية قبل سحبها بعد ذلك بنحو ساعة.

وأُعلنت صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوي على جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، حسب "سبوتنيك".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، بأن قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية المركزية قامت بتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية خلال الأشهر القليلة الماضية في منطقة الجبهة في كراسنو ليمان في دونباس.