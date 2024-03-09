"تمييز وقيود".. نساء إيرانيات يتحدثن لـ"إرم نيوز" عن واقعهن

حلّ اليوم العالمي للمرأة هذا العام، بعد مرور نحو 18 شهراً على احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران؛ التي بدأت بوفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" في حجز دورية شرطة الأخلاق.

واكتسبت القضية أبعادًا واسعة النطاق مع التركيز على الدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة في إيران.

ورغم القيود المفروضة على النساء والفتيات في إيران منذ 45 عاما من عمر الجمهورية الإسلامية، إلا أن أسئلة تُثار حول وضع المرأة الإيرانية مقارنة بدول أخرى في المنطقة والعالم، وماهية العقبات التي تواجهها في هذا السياق.

المرأة الإيرانية

برستو سرمدي، ناشطة نسوية ومؤلفة كتاب "المرأة والحكومة بعد الثورة" تقول لـ"إرم نيوز": "منذ زمن الحركة الدستورية والوقت الذي دخلت فيه المرأة الإيرانية النشاط، مرت تطورات مهمة في تاريخ إيران".