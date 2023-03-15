روسيا: سنحاول استعادة حطام المسيّرة الأمريكية

أعلن الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، أن روسيا ستحاول العثور على الطائرة المسيّرة الأمريكية التي تتهمها الولايات المتحدة بالتسبب في إسقاطها في البحر الأسود قبالة أوكرانيا.

وقال نيكولاي باتروشيف، في مقابلة مع التلفزيون الروسي: "لا أعلم ما إذا كنا سنستطيع استعادتها، لكن علينا المحاولة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان مساء الثلاثاء: "في صباح يوم 14 مارس، تم رصد طائرة بدون طيار أمريكية تحلق نحو حدود الدولة في شبه جزيرة القرم، وهي تغلق نظام التعريف الخاص بها".

وأضاف البيان: "بعد اكتشاف طائرة بدون طيار، انطلقت الطائرات المقاتلة في الهواء، ونتيجة لمناورة حادة قامت بها المسيَّرة الأمريكية، فقدت الطائرة التوازن واصطدمت بسطح الماء".