وسط تحديات داخلية وخارجية.. هل تعيد أمريكا ترتيب أوراقها في الشرق الأوسط؟

تواجه الولايات المتحدة تحديات متزايدة في منطقة الشرق الأوسط، ففي الوقت الذي تسعى فيه روسيا والصين إلى تعزيز نفوذهما في المنطقة، تتعرض المصالح الأمريكية للخطر، بعد تصاعد التوترات في المنطقة بعد أحداث الـ7 من أكتوبر.

وفي ظل هذه التحديات، تُطرح تساؤلات بشأن كيفية إدارة الولايات المتحدة مصالحها في الشرق الأوسط، وما إذا كانت ستعيد ترتيب أوراقها في المنطقة بعد الانخراط الواضح مع إسرائيل.

ويُنظر إلى الانخراط الأمريكي مع إسرائيل على أنه خطوة مهمة في إعادة ترتيب أوراق الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ويهدف هذا الانخراط إلى تعزيز التعاون الأمني بين واشنطن وتل أبيب، ومواجهة التهديدات المشتركة، مثل إيران، في ظل مخاوف تقوض جهود السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

تأمين المصالح الأمريكية

وفي هذا الشأن، يكشف مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لمنطقة الشرق الأوسط، مارك باتريك كيميت، أسباب الدعم الأمريكي لإسرائيل، قائلًا: "الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دائمًا".

وتتعدد أوجه الدعم الأمريكي المقدم لإسرائيل في السنوات الأخيرة، الذي يضمّ أغلبه أسلحة مختلفة ومتقدمة تكنولوجيًّا من طائرات وسفن ودبابات ومعدات تسليح أخرى، وتعكف الإدارة الأمريكية الحالية على إقناع شركات الدفاع بتسريع طلبات الأسلحة التي تريد تل أبيب الحصول عليها.