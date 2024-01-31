صورة معدلة.. الذكاء الاصطناعي يرصد استعدادات بايدن لضرب إيران
أسهم التوتر في الشرق الأوسط، بانتشار صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن، جرى إنشاؤها عبر الذكاء الاصطناعي، وهو "يستعد للحرب".
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، "انتشرت الصور التي تظهر الرئيس بايدن وهو يرتدي الزي العسكري في غرفة العمليات، وسط توترات في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم المميت بطائرة دون طيار على جنود أمريكيين".
وتُظهر الصور المزيفة "المثيرة للقلق"، التي جرى تداولها على منصة "X"، بايدن وهو يرتدي زيًّا مموهًا ويجلس على مكتب مع مستشارين في محاولة واضحة لإظهار أن الولايات المتحدة على وشك شنّ حرب، بحسب الصحيفة.
ولفتت الصحيفة، إلى طلب تعليق من البيت الأبيض ومنصة "X" حول الصور، دون استجابة.
جاء ذلك، بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة على الحدود الأردنية السورية، أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.
وقال بايدن إن الولايات المتحدة سوف ترد على الضربة التي ألقى المسؤولون في واشنطن باللوم فيها على منظمات مرتبطة بإيران.