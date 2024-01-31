صورة معدلة.. الذكاء الاصطناعي يرصد استعدادات بايدن لضرب إيران

ولفتت الصحيفة، إلى طلب تعليق من البيت الأبيض ومنصة "X" حول الصور، دون استجابة.

جاء ذلك، بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة على الحدود الأردنية السورية، أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة سوف ترد على الضربة التي ألقى المسؤولون في واشنطن باللوم فيها على منظمات مرتبطة بإيران.