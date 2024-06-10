بين فرح واستياء.. ردود فعل الشارع الفرنسي بعد صعود "اليمين المتطرف"

أثار تقدم "اليمين المتطرف" في الانتخابات الأوروبية، وقرار حل البرلمان، ردود أفعال اختلطت بين الفرح والغضب في مقار الأحزاب والشارع الفرنسي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، في كلمة متلفزة عقب إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية، حل البرلمان والدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو/ حزيران، والدورة الثانية في 7 يوليو/ تموز.

صدمة في الحزب الحاكم

وفي المقر الرئيس لقائمة حزب النهضة (الحاكم في فرنسا) الذي تزعمته فاليري هاير، ظهرت الوجوه حزينة، كما أن الناشطين بدوا مذهولين، بحسب إذاعة "فرنسا انتر".

وبالنسبة لأحمد، أحد نشطاء النهضة، فإنه حتى لو كان من الصعب قبول انتصار حزب التجمع الوطني، فإن الرئيس اتخذ القرار الصحيح.

وقال: "أشعر بالمرارة بشأن هزيمتنا، إنها دراماتيكية. أنا قلق على مستقبل بلادنا؛ لأنه عندما نرى نتيجة كهذه، فهذا أمر مقلق، لكن يجب أن نسمح للفرنسيين بالتحدث".