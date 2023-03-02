فرنسا: مسار إيران النووي "مقلق للغاية" ولا مبرر له

وصفت فرنسا، اليوم الخميس، التطورات التي يشهدها البرنامج النووي الإيراني بأنها "مقلقة للغاية" بعدما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالعثور على جزيئات من اليورانيوم مخصبة بنسبة تزيد عن 80%.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجندر: "هذا التقرير يشير إلى مسار مقلق للغاية تتبعه إيران وليس له أي مبرر... إنه تطور غير مسبوق وخطير جدًا".

وعثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة 83,7 % في إيران، أي أقل بقليل من 90 % اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية، دون أن تكون قادرة حالياً على تحديد ما إذا كان قد تم الوصول إلى هذه النسبة عن طريق الخطأ أو عن قصد.

وتم اكتشاف الجزيئات بعد جمع مفتشي الوكالة عينات من مصنع فوردو في كانون الثاني/ يناير، وفق تقرير للمنظمة الأممية الثلاثاء.

لكن طهران التي تنفي نيتها حيازة سلاح نووي، تحدثت عن "تراكم غير مقصود" بسبب صعوبات تقنية في أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في التخصيب، في رسالة وجهتها إلى الوكالة.