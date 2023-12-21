الضغط على زر النووي.. تقرير ينتقد "استخفاف" واشنطن بتهديدات بوتين

دعت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، المسؤولين في واشنطن إلى أخذ تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "النووية" على محمل الجد، وقالت إن استبعاد لجوء موسكو لهذا الخيار هو اعتقاد خاطئ.

وذكرت المجلة في تقرير أن المسؤولين في الولايات المتحدة دأبوا منذ وقت طويل على استبعاد أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تصعيد نووي ووصفوه بأنه احتمال "ضئيل للغاية"، والهدف منه الترهيب، بحسب وصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز في خطاب ألقاه في شهر فبراير/شباط الماضي.

ورأت المجلة أن عدم تصديق واشنطن لهذا الأمر بات مفهومًا إلى حد ما، رغم أن الحرب الروسية في أوكرانيا أثارت مخاوف من نشوب صراع نووي صريح بين الغرب وروسيا.

وبحسب التقرير فإن المسؤولين الأمريكيين لا يعتقدون أن الحرب في أوكرانيا قد تدفع روسيا إلى استخدام ترسانتها النووية ضد دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، على الرغم من غضبها من الغرب لدعمه أوكرانيا.

لكن المجلة ترى أن "الرئيس الروسي قد لا يستخدم سلاحًا نوويًّا في ساحة المعركة في أوكرانيا، ولكن من المحتمل جدًّا أن يتحرك نحو استخدام هذا السلاح ضد الناتو".

وتقول "فورين أفيرز": "خلافاً للغرب، لا يخشى بوتين حدوث مواجهة نووية وربما يرى نفسه مؤهلاً بشكل فريد لإدارة أزمة نووية"، مشيرة إلى تهديدات بوتين المتكررة باستعداده لاستخدام هذا السلاح للدفاع عن مصالحه ضد الغرب.

مواجهة ليست وشيكة

على الرغم من أن استخدام السلاح النووي الروسي ليس أمرًا وشيكًا، كما ترى المجلة، لكن بوتين قد يتحرك بسرعة كبيرة، حتى لا يمنح الولايات المتحدة فرصة للمناورة بعيدًا عن الأزمة.