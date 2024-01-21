ترامب: سأكون "ديكتاتورا ليوم واحد فقط" حال انتخابي

طرد المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، أحد حضور تجمعه الانتخابي في ولاية نيو هامبشاير، مساء السبت، بعد صراخه في وجه الرئيس السابق بأنه "ديكتاتور"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورد ترامب ممازحًا بأنه سيكون ديكتاتورًا "ليوم واحد فقط"، إذا تم انتخابه لولاية ثانية في البيت الأبيض، كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وبحسب الصحيفة، "مع بقاء 4 أيام للانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، ضاعف ترامب من هجماته على منافسته داخل الحزب الجمهوري نيكي هيلي، حيث جلب مجموعة من المشرّعين من ولايتها كارولينا الجنوبية الذين أيدوه".

كما ردَّ أيضًا على تساؤل هيلي، عما إذا كان "مؤهلًا عقليًا" ليكون رئيسًا بعد أن بدا أنه يخلط بينها وبين رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، بالقول: "أشعر أن عقلي أقوى، الآن، مما كان عليه قبل 25 عامًا".

وانتقد ترامب خلال التجمع منافسيه، حيث وصف جو بايدن بأنه "أسوأ رئيس" في تاريخ الولايات المتحدة، وراجع قائمة وعود حملته الانتخابية، بما في ذلك حماية الحدود الجنوبية.