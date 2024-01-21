ترامب: سأكون "ديكتاتورا ليوم واحد فقط" حال انتخابي
طرد المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، أحد حضور تجمعه الانتخابي في ولاية نيو هامبشاير، مساء السبت، بعد صراخه في وجه الرئيس السابق بأنه "ديكتاتور"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ورد ترامب ممازحًا بأنه سيكون ديكتاتورًا "ليوم واحد فقط"، إذا تم انتخابه لولاية ثانية في البيت الأبيض، كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وبحسب الصحيفة، "مع بقاء 4 أيام للانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، ضاعف ترامب من هجماته على منافسته داخل الحزب الجمهوري نيكي هيلي، حيث جلب مجموعة من المشرّعين من ولايتها كارولينا الجنوبية الذين أيدوه".
كما ردَّ أيضًا على تساؤل هيلي، عما إذا كان "مؤهلًا عقليًا" ليكون رئيسًا بعد أن بدا أنه يخلط بينها وبين رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، بالقول: "أشعر أن عقلي أقوى، الآن، مما كان عليه قبل 25 عامًا".
وانتقد ترامب خلال التجمع منافسيه، حيث وصف جو بايدن بأنه "أسوأ رئيس" في تاريخ الولايات المتحدة، وراجع قائمة وعود حملته الانتخابية، بما في ذلك حماية الحدود الجنوبية.
وبحسب الصحيفة، "بث ترامب بعض شكاواه القديمة، بما في ذلك تهمته الكاذبة بأن انتخابات 2020 سُرقت منه، وأنه كان ضحية مطاردة حكومية مع القضايا القانونية المرفوعة ضده".
وأضافت الصحيفة، أن "ترامب اتهم هيلي - مرارًا وتكرارًا - بمغازلة الديمقراطيين في ولاية نيو هامبشاير للتصويت لها في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
وأشارت إلى "وجود عدد أكبر من الناخبين في الولاية، ممن يعتبرون أنفسهم غير منتسبين مقارنة بالجمهوريين أو الديمقراطيين".
ووفقًا للصحيفة، "يمكن لهؤلاء الناخبين غير المنتسبين اختيار الانتخابات التمهيدية للحزب الذي يريدون التصويت فيه، وكانت هيلي تتودد إلى هذه المجموعة بشدة".
ولفتت إلى أن "ترامب اتخذ خطوة غير عادية في تجمعه، حيث أيد النائب دين فيليبس، الذي يتحدى الرئيس جو بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيو هامبشاير".