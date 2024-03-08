اعتقال جندي أمريكي لبيعه أسرارا عسكرية للصين

أفادت وزارة العدل الأمريكية ان محللا استخباراتيا في الجيش الأمريكي اعتقل، الخميس، بتهمة تزويد الصين بمعلومات عسكرية تتعلق بالدفاع الوطني.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، أوضح بيان صادر عن الوزارة أن الرقيب كوربين شولتز الذي يحمل تصريحا أمنيا يخوله الإطلاع على معلومات سرية للغاية، تم احتجازه في قاعدة فورت كامبل العسكرية على الحدود بين كنتاكي وتينيسي.

ولم تحدد لائحة الاتهام الموجهة إلى شولتز الدولة التي يُزعم أنه كان يزودها بمعلومات عسكرية حساسة، لكن تقارير إعلامية حددتها على أنها الصين.

ووفق لائحة الاتهام، قام شولتز منذ حزيران/يونيو 2022 بتزويد جهة اتصال في هونغ كونغ بوثائق وخرائط وصور تتعلق بالدفاع الوطني الأمريكي.

ويُزعم أن شولتز حصل على مبلغ إجمالي قدره 42 ألف دولار مقابل هذه المعلومات.

وأشارت وزارة العدل إلى أن المعلومات تتضمن خططا أمريكية محتملة في حال تعرض تايوان لهجوم عسكري.

كما تضمنت وثائق تتعلق بالطائرات المقاتلة والمروحيات والمعدات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ونظام هيمارس الصاروخي ودراسات حول الجيشين الأميركي والصيني.

وتأتي لائحة اتهام شولتز بعد وقت قصير من اعتقال عنصرين في البحرية الأمريكية في كاليفورنيا بتهمة التجسس لصالح الصين.

ففي كانون الثاني/يناير حُكم على وينهينغ تشاو، وهو ضابط صغير الرتبة في البحرية، بالسجن لمدة 27 شهرا بعد إقراره بالذنب بتهمة التآمر مع ضابط مخابرات أجنبي وقبول رشوة. وكان تشاو قد اعتقل مع جينتشاو وي، الجندي في البحرية أيضا، في شهر آب/أغسطس.