"دبابة السلحفاة".. جوهرة الترسانة الروسية لمواجهة المسيّرات

وفي حين استخدم كلا الجيشين مثل هذه التكتيكات، كشفت روسيا في الأسابيع الأخيرة عن ابتكار غريب المظهر، أشار إليه بعض مراقبي الحرب الأوكرانية باسم "دبابة السلحفاة".

وأضاف الموقع أن الدبابة مغطاة بدرع معدني من جميع الجوانب باستثناء المقدمة، ويبرز المدفع بشكل غير واضح ويشبه رأس السلحفاة نوعًا ما، وفق الموقع.

وشوهِدت دبابة السلحفاة في مناطق على طول خط الجبهة في الهجمات الروسية على "تشاسيف يار"، وهي بلدة أوكرانية تقع غرب باخموت مباشرةً والتي أصبحت ساحة معركة حاسمة بسبب موقعها المرتفع المطل على المناطق المحيطة بها.

وأشارت إحدى القنوات الأوكرانية على تطبيق "تيلغرام"، بعد نشر لقطات لدبابة السلحفاة أثناء عملها الأسبوع الماضي، إلى أن أوكرانيا اضطرت إلى إنفاق "الكثير" من طائرات FPV دون طيار لمجرد القضاء على مركبة واحدة.

وكتبت القناة الأوكرانية: "الجميع يضحك على بناء الحظائر، ولكن في الواقع، إنها تعمل بشكل رائع".

وختم الموقع قوله، إن دبابات السلحفاة الروسية تعتبر خطوة واضحة تتجاوز ما وصفه بـ"أقفاص التأقلم" الموثقة على نطاق واسع والتي اعتمد عليها كلا الجانبين لمحاولة حماية دروعه الثقيلة طوال الحرب.