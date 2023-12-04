قتلى في اشتباكات بين جماعتين مسلحتين بالهند

قتل 13 شخصًا على الأقل في اشتباكات بالأسلحة النارية بين جماعتين مسلحتين مجهولتين في ولاية مانيبور المضطربة شمال شرقي الهند، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الشرطة الهندية.

ويأتي ذلك بعد 7 أشهر من اشتباكات عرقية في الولاية الحدودية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 180 شخصًا.

وأضاف المسؤول أن الشرطة تلقت تقارير عن وقوع اشتباكات "كبيرة" بالأسلحة النارية، وعُثر على جثث قتلى تحمل آثار طلقات نارية متعددة في قرية بمنطقة تينغوبال في مانيبور.

وشهدت الولاية أعمال عنف متفرقة منذ ذروة الاشتباكات العرقية التي اندلعت في 3 من مايو الماضي، بين أعضاء جماعة ميتي العرقية التي تحظى بالأغلبية، وأقلية كوكي.

وقال المسؤول: "لسنا في وضع يسمح لنا بالتعرف على الجثث فورًا، ولا نستطيع تحديد الجماعة المسلحة التي ينتمون إليها".