رئيس الوزراء البريطاني يعلق على استهداف إسرائيل لإيران

علّق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على الأنباء حول الضربة الإسرائيلية لإيران بالتحذير من التصعيد مؤكدًا أن "أي تصعيد كبير ليس من مصلحة أحد. وما نريد رؤيته هو أن يسود الهدوء كل أنحاء المنطقة".

وقال سوناك إنه لا يسعه التكهن بشأن التقارير التي تفيد بأن إسرائيل نفذت هجومًا على الأراضي الإيرانية، اليوم الجمعة، بحسب "رويترز".

وأضاف: "إنه وضع متطور، لن يكون من المناسب لي التكهن حتى تصبح الحقائق أكثر وضوحًا، ونعكف على التحقق من التفاصيل مع الحلفاء".

وقد أدلى سوناك بهذه التعليقات بعد خطاب ألقاه وسط لندن.