روسيا تدين في الأمم المتحدة "العدوان المسلّح السافر" على الحوثيين

دان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الجمعة، الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقع لميليشيا الحوثي في اليمن ووصفها بأنها "عدوان مسلّح سافر".

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن "هاتين الدولتين نفّذتا ضربة كبرى على الأراضي اليمنية. أنا لا أتحدث عن هجوم على جماعة ما داخل البلد، بل عن هجوم على شعب البلد بأسره. لقد تم استخدام طائرات وبوارج وغواصات (أيضا)".

ونفذت القوات الجوية الأمريكية والبريطانية، فجر أمس الجمعة، عدة ضربات عسكرية وغارات جوية، استهدفت من خلالها عدة أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في اليمن.