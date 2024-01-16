بوتين: أوكرانيا قد تتعرض "لضربة قاضية"

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن الدولة الأوكرانية قد تتعرض "لضربة قاضية" في حال طال النزاع، معتبراً أن المبادرة على الجبهة باتت "بشكل تام" بيد القوات الروسية.

وقال بوتين، خلال اجتماع نقله التلفزيون الرسمي: "لم يفشل هجوم أوكرانيا المضاد فحسب، بل باتت المبادرة على الجبهة حصراً بيد القوات المسلحة الروسية. وإذا استمر الوضع القائم، قد تتعرّض مكانة الدولة الأوكرانية لضربة خطرة جدًّا وقاضية".

ورأى بوتين، أن "صيغة السلام" التي طرحها نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هي "مطالب باهظة للمفاوضات".

وقال الرئيس الروسي خلال لقاء مع رؤساء بلديات الكيانات المكونة للاتحاد الروسي، إن"أوكرانيا فشلت في هجومها المضاد، وإذا استمر هذا الأمر فسوف تطرح قريبا مسألة بقائها كدولة"، موضحا أن "أوكرانيا رفضت التفاوض مع روسيا"، مخاطبا السلطات في كييف، "أيها السذج كان الأمر سينتهي منذ فترة طويلة".

وأكد أن "بلاده دافعت دائمًا عن مصالحها وستدافع عنها الآن"، منوها إلى أن "ضربات أوكرانيا على منشآت مدنية داخل روسيا هدفها أن تظهر للأوكرانيين والجهات الراعية لهم أن بإمكانهم الرد على ضرباتنا"، مشددا على أن "الأفكار القومية في أوكرانيا زادت بعد تفكك الاتحاد السوفياتي؛ وهذا أدى إلى الوضع الحالي".

وأشار بوتين إلى أن "مكانة روسيا في العالم وتحركها الواثق إلى الأمام بدأ برغبة صادقة في المساهمة بازدهار وتنمية مدنها وبلداتها ومناطقها"، لافتا إلى أن "روسيا تضمن أمنها الغذائي بشكل كامل، وأن الزراعة تظهر معدلات تنمية جيدة للغاية وواثقة، أما بالنسبة للأنواع الرئيسة من المنتجات فكل شيء مستقر، والموارد مؤمنة من الكيانات المكونة لروسيا".