قتيل ومصابين جراء اشتعال ألعاب نارية في يوم الاستقلال الأمريكي

قتل شخص وأصيب 4 آخرون ودمر أحد المباني جراء اشتعال ألعاب نارية كانت تعد من أجل أحد عروض الرابع من يوليو/ تموز في ولاية تكساس الأمريكية.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن الحادث وقع بالقرب من بلدة "جيلمر"، بينما كانت الألعاب النارية تعد للاحتفال بـ "يوم الاستقلال" في "كيلجور" القريبة، وكلاهما في مقاطعة "أبشور" الريفية على بعد حوالي 200 كيلومتر من شرق "دالاس".

وقال ديفيد كبير النواب في مكتب رئيس شرطة مقاطعة "أبشور" إن الاشتعال أدى إلى اندلاع "حريق كبير" دمر المبنى، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وتشهد العديد من دول العالم حوادث مروعة كهذه حيث تبدأ شرارة الانفجارات المرعبة باشتعال إحدى الألعاب النارية داخل أحد المخازن لينتهي الأمر بكارثة.