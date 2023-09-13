العاصفة "دانيال" تصل سواحل إسرائيل‎

وصلت إلى سواحل إسرائيل على البحر المتوسط، فجر اليوم الأربعاء، العاصفة "دانيال"، التي تسببت بفيضانات كبيرة في اليونان وليبيا.

وبدأت الأمطار منذ فجر اليوم بالهطول في جميع أنحاء اسرائيل، خاصة السواحل الجنوبية.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن هيئة الأرصاد الجوية والمناخ، أنّ "العاصفة وصلت بحالة ضعيفة نسبيا، ومن غير المتوقع أن تؤدي إلى أضرار كبيرة كما حدث في ليبيا وفي اليونان، وتنحصر العاصفة في الأمطار الغزيرة التي قد تتسبب بفيضانات محدودة في المناطق الجنوبية من البلاد".

وأضافت: "من المتوقع حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة، لكن حالة الطقس ستتسم بالدفء. وستكون السماء اليوم غائمة جزئيا مع هطول الأمطار أحيانا. وقد تهطل أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على كافة أنحاء البلاد، مع احتمالية تشكل السيول في المناطق الجنوبية والشرقية".

فيما شهدت مناطق في غزة أمطارا غزيرة مصحوبة بالغبار، جراء العاصفة، وأدت لارتفاع منسوب المياه في الشوارع، وفيضانات طالت المنازل المنخفضة، وانحصرت الأضرار بممتلكات السكان، وبعض البنى التحتية في الطرقات.

ورجّحت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ أن ينتهي تأثير العاصفة يوم الخميس.