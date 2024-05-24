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ترامب معلقاً على موقف هيلي: ستكون في فريقي
علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إعلان السفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هيلي دعمها له في الانتخابات الرئاسية، وأكد خلال مقابلة مع قناة "نيوز 12 نيويورك" بأن هيلي ستكون ضمن فريقه "بشكل ما.. أعتقد أنها ستكون في فريقنا، لأن لدينا الكثير من الأفكار المشتركة".
وبين ترامب، خلال المقابلة، أن "هيلي شخص كفؤ"، مشيرا إلى أنهم خاضوا موسما سيئا للغاية.
وخلال المقابلة سئل ترامب عن أفضل ثلاثة مرشحين ليكونوا نوابا له، فقال: "لدينا الكثير، فقبل تسمية السكرتير السابق بن كارسون، هناك أيضا السيناتور ماركو روبيو، وجي دي فانس، والنائبة إليز ستيفانيك".
وكانت نيكي هيلي قد أعلنت، دعمها لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ الأمر الذي يمثل تحولا كبيرا عن انتقاداتها السابقة له.