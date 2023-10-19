بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر مطلقًا إلى لبنان

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان على الإطلاق بسبب المخاطر المرتبطة بالصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.

وشجعت الوزارة المواطنين البريطانيين الموجودين في لبنان على مغادرة البلاد الآن، "بينما لا تزال خيارات (الرحلات) التجارية متاحة".

وقالت وزارة الخارجية في نصحها المحدث بشأن السفر: "هناك تبادل مستمر لقصف مدافع الهاون والمدفعية والغارات الجوية في جنوب لبنان، على الحدود مع إسرائيل. التوتر شديد، ويمكن أن تتصاعد الأحداث دون سابق إنذار، مما قد يؤثر على سبل الخروج من لبنان أو يحد منها".

ودعت الرعايا البريطانيين في لبنان إلى تسجيل وجودهم لدى وزارة الخارجية البريطانية، وتم سحب أفراد عائلات الموظفين في السفارة البريطانية مؤقتًَا.