تزايد الانقسام الشعبي حول مطالب الانسحاب الأمريكي من العراق

تزايدت الانقسامات الشعبية في العراق حول مسألة خروج القوات الأمريكية المتواجدة ضمن اتفاقية SFA الموقعة، في العام 2007، وسط تأكيد خبراء أن مثل هذه النوايا لا تحظى بإجماع شعبي، و"تعكس حجم التأثير الإيراني في الداخل العراقي".

ووسط ترجيح مصادر مطلعة استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق بشأن إنهاء وجود التحالف الدولي العسكري الذي تقوده واشنطن، لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أرجع مراقبون تأجيل الحسم في تلك المحادثات من قبل الديمقراطيين حتى لا تحسب نقطة سلبية على الحزب الحاكم حاليًا، قد يستخدمها الجمهوريون في دعايتهم الانتخابية لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي هذا الإطار، قال الخبير الأمني العراقي سيف رعد: "لا شك بأن الصراع الانتخابي في الولايات المتحدة يتأثر بشكل كبير بما يحدث إقليميًا ودوليًا من خلال سياسة حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحزب الديمقراطي"، لافتًا إلى "انتشار القوات الأمريكية في العالم، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف رعد، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الحزب الجمهوري يحاول إظهار فشل سياسة بايدن إقليميًا بالتعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية، وبأنها سمحت لإيران بتقوية نفوذها في العراق وسوريا واليمن"، منوهًا إلى أن "ما حدث بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت مواقع وأهدافًا عراقية عقب حادثة استهداف برج 22 قرب قاعدة التنف، جاء بعد ضغط داخلي تبناه الجمهوريون، لذلك يحاول الديمقراطيون وبايدن إطالة ملف سحب القوات الدولية من العراق إلى ما بعد الانتخابات، حتى لا تحسب نقطة سلبية أخرى، من الممكن استخدامها من قبل الحزب الجمهوري في الدعاية الانتخابية".

اللجنة العسكرية العليا

وأردف أن "هناك نظرتين مختلفتين تتحدثان عن الانسحاب الأمريكي والتحالف الدولي من العراق، الأولى نظرة حكومية تنقل التوجه السياسي للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني والداعمين لها، وتتلخص بأنه يجب أن تكون المباحثات على مستوى عسكري عالٍ تمهد لعملية الانسحاب".

وأوضح رعد بهذا الخصوص أنه "تم تشكيل اللجنة العسكرية العليا بين قيادات أمريكية وعراقية، وعقدت حتى الآن 3 اجتماعات، تمخضت من خلالها 3 لجان فرعية، تعمل كل لجنة بشكل فردي، وتختص بتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية من أجل استكمال الإجراءات الخاصة، وبالتالي رفع التوصيات للبدء بانسحاب تدريجي لقوات التحالف الدولي".

أما عن النظرة الثانية، فأوضح رعد أنها "تتمثل بموقف الولايات المتحدة عندما تتحدث عن ضرورة إقامة علاقات ثنائية مع العراق، وأن التحالف الدولي يجب أن يستمر في محاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، خاصة أن التنظيم لا يزال موجودًا".

ولفت إلى أن "البنتاغون لم يشر إلى سحب أي جندي أمريكي من العراق بعد، كونه يرى بأن القوات الأمنية العراقية ليست لديها الجهوزية الكاملة، خاصة في مجال الاستطلاع الجوي والفضائي والإسناد الجوي، الذي يقدمه الأمريكان".