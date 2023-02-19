ذكرته بهزيمة نابليون.. موسكو: ماكرون "بلا قيمة" ودبلوماسيته "قائمة على الرياء"

وقال ماكرون لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إن فرنسا تريد أن تلحق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا لكنها لم ترغب قط في "سحقها".

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: " لم تبدأ فرنسا بماكرون ورفات نابليون الموقرة على مستوى الدولة راقدة في قلب باريس. وعلى فرنسا وروسيا أن تدركا (ذلك)".

وأضافت: "بشكل عام، ماكرون بلا قيمة"، مضيفة أن تعليقاته أظهرت أن الغرب أجرى مباحثات حول تغيير النظام في روسيا فيما دأب ماكرون على السعي إلى عقد اجتماعات مع القيادة الروسية.

وأثار ماكرون انتقادات بعض الشركاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بسبب توجيه "رسائل مختلطة" فيما يتعلق بسياسته إزاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، إذ تعتبر بعض الدول باريس حلقة ضعيفة في الحلف الغربي.

وحث ماكرون الحلفاء يوم الجمعة على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، لكنه قال أيضًا إنه لا يؤمن بتغيير النظام وإنه يجب أن تجري مفاوضات في مرحلة ما.