موريتانيا: مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس لم تعد موجودة

قال وزير التجهيز والنقل الموريتاني، محمد عالي ولد سيدي محمد، الذي يشغل أيضًا منصب الناطق باسم الحكومة، الأربعاء، إنه "يمكن القول إن مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس، لم تعد موجودة على النحو الذي كانت عليه"، وفق ما ذكره موقع "الأخبار" المحلي.

وجاء تصريح الوزير، بعد بيان مشترك أصدرته موريتانيا وتشاد، اللتان تحتفظان لوحدهما بعضويتهما في المجموعة، حيث جاء في البيان أن أنجامينا ونواكشوط "ستنفذان جميع التدابير اللازمة وفقًا لأحكام اتفاقية إنشاء مجموعة الساحل الخمس، لا سيما في مادتها العشرين".

وأضاف الوزير أن "موريتانيا وتشاد متمسكتان بمضامين البيان الذي أصدرتاه حول مجموعة الخمس في الساحل".