موريتانيا: مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس لم تعد موجودة
قال وزير التجهيز والنقل الموريتاني، محمد عالي ولد سيدي محمد، الذي يشغل أيضًا منصب الناطق باسم الحكومة، الأربعاء، إنه "يمكن القول إن مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس، لم تعد موجودة على النحو الذي كانت عليه"، وفق ما ذكره موقع "الأخبار" المحلي.
وجاء تصريح الوزير، بعد بيان مشترك أصدرته موريتانيا وتشاد، اللتان تحتفظان لوحدهما بعضويتهما في المجموعة، حيث جاء في البيان أن أنجامينا ونواكشوط "ستنفذان جميع التدابير اللازمة وفقًا لأحكام اتفاقية إنشاء مجموعة الساحل الخمس، لا سيما في مادتها العشرين".
وأضاف الوزير أن "موريتانيا وتشاد متمسكتان بمضامين البيان الذي أصدرتاه حول مجموعة الخمس في الساحل".
وتعتزم موريتانيا وتشاد، "مواصلة جهودهما مع كافة دول الساحل لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة"، وفقًا لموقع "الأخبار" الموريتاني.
وانسحبت النيجر وبوركينا فاسو، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، من المجموعة بعد مالي التي انسحبت، منتصف مايو/ أيار 2022، حيث أعلنت الدول الثلاث التي تحكمها مجالس عسكرية، أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، عن تحالف جديد في منطقة الساحل الأفريقي.