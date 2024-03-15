كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية الروسية
تستعد روسيا لإجراء الانتخابات الرئاسية الثامنة في تاريخها، منذ إنشاء منصب رئيس البلاد، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.
وستجرى الانتخابات في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار الجاري، على أن يتم تنصيب الرئيس الجديد يوم 7 مايو/ أيار المقبل في ولاية تمتد لست سنوات.
وبحسب القوانين الانتخابية إذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من نصف أصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت، فسيتم إعادة التصويت للمرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعد 21 يوما، ووفقًا للتوقعات، سيحتفظ الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين بمنصبه.
وتشير استطلاعات الرأي أن بوتين قد يحصل على 82% من أصوات الناخبين.
وينافس بوتين 3 مرشحين محسوبين على الأحزاب الموجودة بمجلس الدوما الروسي، وهم ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، ولم يُسمح للشخصيات السياسية المناهضة للحرب في أوكرانيا بالترشح للانتخابات، فيما أعلنت المعارضة الروسية غير النظامية عن تنظيم مسيرة احتجاجية في موسكو يوم إجراء الانتخابات.
وبحسب التعديلات الدستورية المعتمدة عام 2020، حصل فلاديمير بوتين على فرصة الترشح لفترتين إضافيتين، أي للحكم حتى عام 2036 حيث كان الدستور يمنع ذلك في السابق، وستكلف الانتخابات الرئاسية ميزانية الدولة 33.2 مليار روبل (الدولار= 91.37).
وانطلقت الحملات الانتخابية الدعائية في 17 فبراير/شباط الماضي على أن تنتهي اليوم 14 مارس/آذار، أي قبل يوم واحد من بدء التصويت.
وفي أيام الانتخابات، ستكون مراكز الاقتراع مفتوحة من الساعة 8:00 إلى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، وستكون المراكز الانتخابية الأولى التي ستفتح أبوابها في المناطق الواقعة أقصى شرق روسيا، والأخيرة في أقصى غربها؛ نظرا لوجود 11 منطقة زمنية مختلفة في روسيا.
ويستطيع المواطن الروسي التصويت في مكان تسجيل إقامته أو عبر التصويت الإلكتروني، شريطة أن يكون سجل في وقت سابق رغبته بالمشاركة عبر التصويت الإلكتروني، وسيتم الاعتراف بصحة الانتخابات بغض النظر عن نسبة المشاركة حيث تم إلغاء الحد الأدنى للمشاركة في التشريع الروسي في عام 2006.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن ما بين 500 إلى ألف مراقب أجنبي من 14 منظمة دولية سيعملون خلال الانتخابات، وبحسب اللجنة تم إنشاء 91401 مركز اقتراع في عموم روسيا، وتم اعتماد 1447 صحفيًا من 90 وسيلة إعلامية لتغطية الانتخابات.
ويحق لـ108 ملايين مواطن روسي تقريبا يعيشون داخل روسيا التصويت وحوالي 2 مليون شخص يعيشون خارج روسيا.
وأعلنت لجنة الانتخابات أنه تم تجهيز 288 مركز اقتراع خارج الأراضي الروسية في 144 دولة أجنبية، وأغلب هذه المراكز هي مباني السفارات والقنصليات الروسية، على أن يكون التصويت في الخارج مقتصرا على يوم واحد، وهو اليوم الأخير بالتصويت.
كذلك تم تنفيذ تصويت مبكر في عدد من المناطق منها الأقاليم الجديدة التي ضمتها روسيا، وبعض المناطق النائية في روسيا.
وذكرت لجنة الانتخابات أن حوالي مليوني ناخب شاركوا في التصويت المبكر.
وبحسب القوانين الانتخابية يجب على أعضاء لجان الانتخابات إعلان النتائج في موعد أقصاه 19 مارس/آذار، فيما تحدد لجنة الانتخابات المركزية النتائج النهائية للانتخابات بحلول 28 من الشهر الجاري.