كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية الروسية

تستعد روسيا لإجراء الانتخابات الرئاسية الثامنة في تاريخها، منذ إنشاء منصب رئيس البلاد، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وستجرى الانتخابات في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار الجاري، على أن يتم تنصيب الرئيس الجديد يوم 7 مايو/ أيار المقبل في ولاية تمتد لست سنوات.

وبحسب القوانين الانتخابية إذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من نصف أصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت، فسيتم إعادة التصويت للمرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعد 21 يوما، ووفقًا للتوقعات، سيحتفظ الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين بمنصبه.

وتشير استطلاعات الرأي أن بوتين قد يحصل على 82% من أصوات الناخبين.