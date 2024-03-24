قبيل موعد الفدية.. الإفراج عن عشرات التلاميذ المخطوفين في نيجيريا

أعلن مكتب حاكم ولاية كادونا النيجيرية، تحرير أكثر من 200 تلميذ وموظف دون أن يصيبهم أي أذى بعدما خطفهم مسلحون من مدرسة في شمال نيجيريا هذا الشهر، وذلك قبل أيام من الموعد النهائي لدفع فدية.

ونفذ المسلحون وفقًا لوكالة "رويترز" عملية الخطف في السابع من الشهر الجاري في بلدة كوريجا بشمال غرب ولاية كادونا، وهي أول عملية خطف جماعية في البلاد منذ 2021 عندما خُطف أكثر من 150 طالبًا من مدرسة ثانوية في كادونا.

وجماعة بوكو حرام المتشددة أول من نفذ عمليات الخطف من مدارس في نيجيريا وأبرزها واقعة خطاف 276 طالبة من مدرسة للبنات في شيبوك في شمال شرق ولاية بورنو قبل عشر سنوات، ولم يتم إطلاق سراح بعض هؤلاء الفتيات.

لكن من ذلك الحين اتبعت عصابات إجرامية بلا انتماء أيديولوجي الأسلوب ذاته بشكل كبير سعيًا للحصول على فدى مالية.