حزمة مساعدات أمريكية جديدة لإسرائيل وأوكرانيا بأكثر من ملياري دولار
كشف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن واشنطن ستقدم حزمة أسلحة جديدة لإسرائيل وأوكرانيا تتجاوز قيمتها ملياري دولار.
وأضاف خلال مقابلة عبر شبكة "سي.بي.إس" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثات مكثفة مع الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع حول ضرورة الموافقة على هذه الحزمة.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت إرسال حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط، وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن ذلك يأتي في إطار "ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس" على إسرائيل.
وتنضم حاملة الطائرات "يو اس اس أيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة "جيرالد فورد" التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة في أعقاب هجوم حماس قبل أسبوع.
وقال أوستن في بيان، إن نشر السفن الحربية يشير إلى "التزام واشنطن الحازم بأمن إسرائيل وتصميمنا على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب".