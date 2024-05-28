خبراء روس لـ"إرم نيوز": إرسال مدربين فرنسيين لأوكرانيا تمهيد لوصول قوات نظامية

تمهيد فرنسي

قال الباحث في الشؤون الأمنية والإستراتيجية ميخائيل أريستوف، إنّ "إرسال مدربين فرنسيين هو الخطة التي تسبق بعث قوات نظامية، وتريد باريس بهذه الحركة جس نبض موسكو ومعرفة كيفية الرد الروسي في حال تم وصول قوات نظامية لمساندة الجيش الأوكراني".

وأضاف أريستوف في تصريح لـ"إرم نيوز": "باريس تريد أن تكتشف هل سيبقى مدربوها المرسلون إلى كييف في مأمن من الضربات الروسية؟ وهل ستستهدفهم موسكو؟؛ لأنه في حال أرسلت قوات واستهدفتهم موسكو ستكون باريس مجبرة على الرد؛ وهذا يعني صداما مباشرا بين الجيشين الروسي والفرنسي".

وأشار إلى أن "هذه الحركة باختصار هي تجربة للتنبؤ بمعطيات مستقبل الصراع".

وحول سيناريوهات الرد الروسي قال أريستوف: "هناك الكثير من السيناريوهات الموضوعة على طاولة صناع القرار العسكري في موسكو، لكن أرجح أن استهداف مراكز التدريب هو السيناريو الذي ستتخذه روسيا".

وأشار إلى أن ترجيحه لهذا السيناريو يأتي لعدة أسباب: "أولًا هو ما فعلته روسيا سابقا مع المرتزقة الفرنسيين، إذ استهدفت تجمعًا لهم في أوكرانيا وقتلت عددا منهم".

وأما الثاني بحسب الخبير الروسي، هو أن التساهل بهذا الأمر سيفتح الباب للقوات النظامية للقدوم وحينها سيتعقد الموقف أكثر والرد سيؤدي لتصادم مباشر.

أما السبب الثالث فهو "إرسال رسالة لكل الدول بأن بعث مدربين إلى كييف هو إرسالهم للموت المحتم، وهذا ما قد يردع بقية الدول عن اتخاذ هكذا خطوة".