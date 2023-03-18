"عدت".. ترامب ينشر أول مقطع فيديو بعد عودته لمنصات التواصل الاجتماعي

عاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للظهور مجددا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر على صفحته في فيسبوك مقطع فيديو من أحد خطاباته بعد فوزه بالرئاسة على حساب الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وعنون ترامب مقطع الفيديو الذي يبدأ به بقول "آسف لجعلكم تنتظرون" بـ "عدت" في إشارة إلى نية الملياردير الجمهوري الطامح لنيل ترشيح حزبه لرد الثأر أمام الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستئناف نشاطه على منصات التواصل لدعم حملته.

وحاول ترامب من خلال مقطع الفيديو الذي كان فيه يتباهى بفوزه بالرئاسة، ربط عودته بالانتصار.