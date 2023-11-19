قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله

ذكرت وسائل إعلام عبرية وأخرى لبنانية أن قصفًا إسرائيليًّا استهدف مناطق في جنوب لبنان، كما أطلقت صواريخ من هناك باتجاه شمال إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن بيان للجيش الإسرائيلي أن عشرات قذائف الهاون أطلقت من لبنان في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وأن صافرات الإنذار دوّت في شمال إسرائيل.

وأضاف البيان أن القوات الجوية الإسرائيلية هاجمت أهدافًا لحزب الله.